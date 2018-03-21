В Прикамье полицейские пресекли деятельность наркопритона

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Березниковский» в рамках оперативных мероприятий выявили на подведомственной территории факт противоправной деятельности.

Полицейские установили, что один из местных жителей, ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина, причастен к организации и содержанию в своей квартире притона для употребления наркотических средств синтетического происхождения. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В ходе допроса он дал признательные показания. Установлено, что мужчина не только систематически предоставлял помещение другим наркозависимым лицам, но и сам употреблял запрещенные вещества.