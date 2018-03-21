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В Волжском осудили мужчину, пытавшегося задушить сотрудника «скорой»
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В Волжском осудили мужчину, пытавшегося задушить сотрудника «скорой» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил 41-летнего жителя Волжского к восьми месяцам лишения свободы за то, что тот, будучи пьяным, пытался задушить сотрудника «скорой помощи» приехавшего к нему на вызов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, 24 декабря 2017 года мужчина около полуночи распивал в своей квартире алкоголь вместе с друзьями. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой один них ударил другого бутылкой по голове. Приятели вызвали пострадавшему «скорую». Приехавший медик, осмотрев раненого, предложил ему проехать в больницу, но тот отказался. После того, как фельдшер попытался оказать ему помощь на месте, хозяин квартиры набросился на него и стал душить. Спасли медика его коллеги, которые успели оттащить разгоряченного спиртным мужчину и вызвать полицию.
Теперь мужчине предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Выяснилось, что он ранее уже был судим.
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