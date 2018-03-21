В Волжском осудили мужчину, пытавшегося задушить сотрудника «скорой»

Суд приговорил 41-летнего жителя Волжского к восьми месяцам лишения свободы за то, что тот, будучи пьяным, пытался задушить сотрудника «скорой помощи» приехавшего к нему на вызов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, 24 декабря 2017 года мужчина около полуночи распивал в своей квартире алкоголь вместе с друзьями. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой один них ударил другого бутылкой по голове. Приятели вызвали пострадавшему «скорую». Приехавший медик, осмотрев раненого, предложил ему проехать в больницу, но тот отказался. После того, как фельдшер попытался оказать ему помощь на месте, хозяин квартиры набросился на него и стал душить. Спасли медика его коллеги, которые успели оттащить разгоряченного спиртным мужчину и вызвать полицию.