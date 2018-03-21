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Заперший в своей квартире девочку-подростка мужчина подозревается еще в одном преступлении
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Заперший в своей квартире девочку-подростка мужчина подозревается еще в одном преступлении 

Вологда.рф 2 часа назад
В жестоком избиении жителя поселка Федотово подозревают 29-летнего вологжанина. Также он обвиняется в том, что ограничил свободу 14-летней девочки-подростка.
Первое преступление мужчина совершил в декабре прошлого года. Тогда к нему в гости пришли две подружки-школьницы. Одна ушла домой, а вторая задержалась в гостях. Когда и она решила попрощаться, нетрезвый хозяин квартиры заколотил дверь саморезами. На свободу школьница вышла лишь через несколько часов. По ее словам, взрослый мужчина домогался ее, однако в ходе следствия факт изнасилования не подтвердился.
Второе преступление подозреваемый совершил в поселке Федотово в конце января 2018 года. Тогда в своей квартире был жестоко избит 53-летний местный житель. Врачи диагностировали у него множественные закрытые переломы ребер, грудины и разрывы внутренних органов.
Как сообщает областной Следственный комитет, уголовные дела соединены в одно производство, следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.
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