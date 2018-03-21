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Суд в Киеве отказался повторно допрашивать Порошенко по делу Януковича
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Суд в Киеве отказался повторно допрашивать Порошенко по делу Януковича 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева вновь отказался повторно допрашивать президента Украины Петра Порошенко по делу бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
Суд ранее допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства был запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах. Защита Януковича заявила, что не удовлетворена допросом, поскольку не успела задать все вопросы свидетелю. Позднее защита заявляла ходатайство о повторном допросе Порошенко, однако суд отказал.
"В удовлетворении ходатайства… отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.
По его мнению, ходатайство защиты о допросе Порошенко является необоснованным. Кроме того, судья отметил, что Порошенко уже предоставил показания.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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