Суд в Киеве отказался повторно допрашивать Порошенко по делу Януковича

Суд ранее допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства был запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах . Защита Януковича заявила, что не удовлетворена допросом, поскольку не успела задать все вопросы свидетелю. Позднее защита заявляла ходатайство о повторном допросе Порошенко, однако суд отказал.

"В удовлетворении ходатайства… отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко

По его мнению, ходатайство защиты о допросе Порошенко является необоснованным. Кроме того, судья отметил, что Порошенко уже предоставил показания.