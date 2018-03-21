Мужчина убил знакомую и нанес себе тяжелое ранение

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Пьяный мужчина убил свою знакомую, после чего вызвал бригаду «скорой помощи» и нанес себе тяжелое ранение.

— По предварительной версии следствия 20 марта 2018 в дневное время 35 летний мужчина, находясь в состоянии опьянения у себя дома, в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения 27-летней знакомой, от которых она скончалась. После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек некоторые органы и начал их варить в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, убийство произошло в квартире жилого дома по улице Энергетиков краевого центра. На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии в Красноярской межрайонной клинической больнице №7. Сотрудники следствия устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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