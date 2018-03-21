Ещё
Мужчина убил знакомую и нанес себе тяжелое ранение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина убил знакомую и нанес себе тяжелое ранение 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Пьяный мужчина убил свою знакомую, после чего вызвал бригаду «скорой помощи» и нанес себе тяжелое ранение.
— По предварительной версии следствия 20 марта 2018 в дневное время 35 летний мужчина, находясь в состоянии опьянения у себя дома, в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения 27-летней знакомой, от которых она скончалась. После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек некоторые органы и начал их варить в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю.
По информации ведомства, убийство произошло в квартире жилого дома по улице Энергетиков краевого центра. На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии в Красноярской межрайонной клинической больнице №7. Сотрудники следствия устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина убил знакомого на почве ревности
Вечерняя Москва: последние новости
Сотрудники ФСБ изъяли порядка 40 килограмм наркотиков во время операции на западе Москвы Уголовное дело возбуждено по факту кражи погрузчика-экскаватора и минипогрузчика на западе Москвы Стрелка, ранившего двух человек в США, полицейские обнаружили мертвым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него220
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором292
Назван возможный преемник Лаврова88
США пригрозили привлечь РФ к ответственности82
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение