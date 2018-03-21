Ещё
Обвиняемый в серии дистанционных хищений предстанет перед судом в городе Кирове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемый в серии дистанционных хищений предстанет перед судом в городе Кирове 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
По версии следствия, в начале января 2017 года данный гражданин узнал о способе хищения денежных средств с банковских карт граждан путем СМС-фишинга. Выяснив в интернете механизм хищения, обвиняемый решил осуществлять массовую рассылку СМС-сообщений с информацией о блокировке банковских карт с указанием в виде справочного телефона своего номера. Для реализации этого он приобрел сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты. Далее житель г. Санкт-Петербурга начал производить массовые рассылки СМС-сообщений на произвольные абонентские номера жителей Кировской области. Позвонившим ему гражданам злоумышленник представлялся сотрудником банка, после чего выяснял у них реквизиты их банковских карт (номера, сроки действия и коды безопасности), а также поступающие одноразовые пароли. Получив необходимые сведения, совершал перевод денежных средств с банковских карт потерпевших на счета телефонных номеров, либо банковских карт, находящихся в его распоряжении. Похищенные денежные средства в дальнейшем тратил на личные нужды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий кировским полицейским удалось установить адрес проживания злоумышленника. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области выехали в Санкт-Петербург, где и задержали его. В квартире были обнаружены телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовались подозреваемым.
Мужчина дал признательные показания. Тем не менее, расследование уголовного дела представляло определенную сложность, прежде всего в установлении всех эпизодов преступной деятельности. В результате проделанной работы были установлены 34 жителя Кировской области, пострадавшие от его действий.
Действия обвиняемого квалифицированы следователем СУ УМВД России по Кировской области по ч. 2 ст.159 УК РФ и ч. 2 ст. 158 УК РФ. По данным следствия общая сумма причиненного ущерба жителям Кировской области составила 665 тысяч рублей. Свою вину в совершении указанных обвиняемый признал полностью, добровольно возместив часть причиненного ущерба на сумму около 195 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей Сотрудники полиции оперативно разыскали нескольких без вести пропавших несовершеннолетних Полицейские ХМАО задержали злоумышленников напавших на таксиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него235
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»65
США пригрозили привлечь РФ к ответственности99
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором340
Российский офицер принял героическую смерть34
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение