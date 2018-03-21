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40-летняя женщина убила мужа на почве ревности
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40-летняя женщина убила мужа на почве ревности 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com40-летняя женщина убила мужа на почве ревностиКак сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области следователями Городецкого МСО СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины по обвинению в совершении убийства.
По версии следствия, 10 ноября 2017 года в дневное время в бытовом помещении дома по ул. Новая г. Городец Нижегородской области в ходе семейной ссоры обвиняемая нанесла ножевое ранение в область груди 49-летнему мужу. От полученного ранения потерпевший скончался.
При допросе женщина пояснила следователям СК, что заподозрила мужа в неверности, после чего в ходе ссоры нанесла ему смертельное ранение. Она заключена под стражу, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Вину в инкриминируемом деянии признала в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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