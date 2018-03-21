40-летняя женщина убила мужа на почве ревности

По версии следствия, 10 ноября 2017 года в дневное время в бытовом помещении дома по ул. Новая г. Городец Нижегородской области в ходе семейной ссоры обвиняемая нанесла ножевое ранение в область груди 49-летнему мужу. От полученного ранения потерпевший скончался.

При допросе женщина пояснила следователям СК, что заподозрила мужа в неверности, после чего в ходе ссоры нанесла ему смертельное ранение. Она заключена под стражу, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Вину в инкриминируемом деянии признала в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.