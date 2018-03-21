В Краснодаре пропавшего подростка нашли в подъезде многоквартирного дома

Краснодар . 21 марта — Новая Кубань. В полицию краевой столицы накануне вечером обратился мужчина. Он рассказал, что его 14-летний брат ушел утром из дома и не вернулся. В правоохранительных органах были сформированы поисковые группы, в которые вошли и сотрудники городской администрации.

В ходе поиска ребенка, а также установления очевидцев и свидетелей его исчезновения были был совершен поквартирный обход, полицейские также обследовали близлежащие стройки.

К счастью, подросток нашелся живым и здоровым. Его обнаружили в подъезде одной из многоэтажек, расположенных вблизи школы, где мальчик учился.