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В Краснодаре пропавшего подростка нашли в подъезде многоквартирного дома
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В Краснодаре пропавшего подростка нашли в подъезде многоквартирного дома 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В полицию краевой столицы накануне вечером обратился мужчина. Он рассказал, что его 14-летний брат ушел утром из дома и не вернулся. В правоохранительных органах были сформированы поисковые группы, в которые вошли и сотрудники городской администрации.
В ходе поиска ребенка, а также установления очевидцев и свидетелей его исчезновения были был совершен поквартирный обход, полицейские также обследовали близлежащие стройки.
К счастью, подросток нашелся живым и здоровым. Его обнаружили в подъезде одной из многоэтажек, расположенных вблизи школы, где мальчик учился.
Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним беседу и передали его родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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