Ещё
32 игровых автомата и электронную рулетку уничтожили в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

32 игровых автомата и электронную рулетку уничтожили в Вологде 

Вологда.рф 3 часа назад
Незаконные аппараты использовались в одном из подпольных казино областной столицы. Их обнаружили и изъяли вологодские полицейские.
Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области. Правоохранителям удалось обнаружить место подпольного казино. Полицейские закрыли заведение, а игровые автоматы и электронную рулетку изъяли.
«По результатам рассмотрения уголовного дела в суде было принято решение об уничтожении 32 игровых аппаратов и электронной рулетки. На одной из производственных площадок Вологды решение суда в установленном порядке было исполнено», — рассказал Михаил Басин, начальник ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде.
Работа по профилактике и пресечению преступлений в сфере незаконной игорной деятельности продолжается. Полицейские просят вологжан сообщать информацию о расположении игровых клубов либо игровых терминалов в ближайший отдел полиции или по телефонам — 76-38-56 или 02.
Вологда.рф: последние новости
Вологодские курсанты взяли золото спартакиады ФСИН России по волейболу Убив одну жену, житель Сямжи пытался зарезать и вторую супругу Подозреваемого в убийстве молодой никольчанки арестовали следователи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него235
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»65
США пригрозили привлечь РФ к ответственности99
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором340
Российский офицер принял героическую смерть34
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение