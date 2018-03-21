32 игровых автомата и электронную рулетку уничтожили в Вологде

Незаконные аппараты использовались в одном из подпольных казино областной столицы. Их обнаружили и изъяли вологодские полицейские.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области . Правоохранителям удалось обнаружить место подпольного казино. Полицейские закрыли заведение, а игровые автоматы и электронную рулетку изъяли.

«По результатам рассмотрения уголовного дела в суде было принято решение об уничтожении 32 игровых аппаратов и электронной рулетки. На одной из производственных площадок Вологды решение суда в установленном порядке было исполнено», — рассказал Михаил Басин, начальник ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде.

Работа по профилактике и пресечению преступлений в сфере незаконной игорной деятельности продолжается. Полицейские просят вологжан сообщать информацию о расположении игровых клубов либо игровых терминалов в ближайший отдел полиции или по телефонам — 76-38-56 или 02.