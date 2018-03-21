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Тагильчанин сел на 8 лет за избиение двоих полицейских
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Тагильчанин сел на 8 лет за избиение двоих полицейских 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В ИК общего режима.
Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, который набросился с кулаками на двоих полицейских. Он проведет 8 лет в колонии общего режима.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел утром 3 августа 2017 года. Двое оперативников угрозыска прибыли к дому подозреваемого в грабеже, чтобы доставить его в отдел полиции. Однако злоумышленник ехать с ними отказался и попытался отбиться, причинив силовикам телесные повреждения.
Следует отметить, что срок наказания осужденному назначен с учетом вынесенного ранее приговора по другому делу.
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