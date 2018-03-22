Люблинский суд вынес приговор москвичу, укравшему два автомобиля 

По уголовному делу в отношении жителя Москвы, укравшего два автомобиля, Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор. Об этом сказано в сообщении пресс-службы районной прокуратуры.
«Мужчина, вступив в сговор с неустановленными соучастниками, путем заключения фиктивных лизинговых договоров похитил автомобили, принадлежащие ООО «Фольксваген Груп Финанц», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подсудимого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. (мю)