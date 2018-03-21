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В Оренбуржье осудили начальников СИЗО, до смерти избивших заключенного
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В Оренбуржье осудили начальников СИЗО, до смерти избивших заключенного 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
УФА, 21 мар — РИА Новости. Оренбургский суд приговорил к заключению двух руководителей СИЗО, которые до смерти избили заключенного, нарушившего режим, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Оренбургской области.
Инцидент произошел в сентябре 2013 года в следственном изоляторе №2 города Орск. По данным ведомства, в местную больницу был доставлен 24-летний заключенный с телесными повреждениями, где в тот же день скончался. В СИЗО поясняли, что мужчина получил травмы головы в результате несчастного случая.
"Было проведено кропотливое следствие, с участием силовиков и сотрудников собственной безопасности УФСИН России, и выяснилось, что 24-летнего заключенного избили начальник СИЗО-2 Евгений Шнайдер и начальник оперативного отдела изолятора Виталий Симоненко. Таким образом они наказывали заключенного за то, что он нарушил режим СИЗО", — сообщил агентству собеседник.
В отношении начальников СИЗО-2 было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, с применением насилия и причинением тяжких последствий».
"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений. Приговором суда Шнайдеру назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, и он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах ФСИН в течение года; Симоненко назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах ФСИН сроком на 2 года", — сообщает следствие.
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