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В центре Москвы у итальянца украли ценную сумку с вещами, сообщил источник
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В центре Москвы у итальянца украли ценную сумку с вещами, сообщил источник 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сумку с вещами на сумму более 300 тысяч рублей украли у итальянца из машины в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным источника, инцидент произошел вчера поздно вечером. Воры разбили стекло задней двери припаркованного на улице Красная Пресня Ford — там лежала ценная сумка.
"Похищенное имущество принадлежало гостю из Италии — 57-летнему мужчине. Украденная сумка вместе с вещами в ней оценена в 317 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Полицейские ищут подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
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