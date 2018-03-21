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Мурманский суд перенес заседание по делу хозяина квартиры, где рванул газ
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Мурманский суд перенес заседание по делу хозяина квартиры, где рванул газ 

360tv.ru 3 часа назад
Кольский районный суд Мурманска перенес заседание по делу местного жителя Максима Попова, в квартире у которого 20 марта взорвался газ и разнес часть дома. Об этом сообщила «360» консультант суда Елена Ганжала.
Судебное заседание по обвинению Попова Максима отложено в связи с неявкой подсудимого. Имеется неофициальная информация о том, что он находится в больнице. Судом сделан официальный запрос
— Елена Ганжала.
Назначенное на среду заседание было связано со статьей Уголовного кодекса России № 158 («Кража»). Попова еще двух фигурантов обвиняют в краже. Попова также должны были судить за использование заведомо поддельного документа, и еще одну кражу по предварительному сговору с незаконным проникновением.
Заседание должна была вести судья Оксана Жигаревич.
20 марта около 17:00 произошел взрыв газа в квартире дома № 6 по улице Свердлова. В результате хлопка обрушились три верхних этажа дома. Кроме того, число жертв ЧП достигло трех человек.
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