Мурманский суд перенес заседание по делу хозяина квартиры, где рванул газ

Кольский районный суд Мурманска перенес заседание по делу местного жителя Максима Попова, в квартире у которого 20 марта взорвался газ и разнес часть дома. Об этом сообщила «360» консультант суда Елена Ганжала.

Судебное заседание по обвинению Попова Максима отложено в связи с неявкой подсудимого. Имеется неофициальная информация о том, что он находится в больнице. Судом сделан официальный запрос

— Елена Ганжала.

Назначенное на среду заседание было связано со статьей Уголовного кодекса России № 158 («Кража»). Попова еще двух фигурантов обвиняют в краже. Попова также должны были судить за использование заведомо поддельного документа, и еще одну кражу по предварительному сговору с незаконным проникновением.

Заседание должна была вести судья Оксана Жигаревич.

20 марта около 17:00 произошел взрыв газа в квартире дома № 6 по улице Свердлова. В результате хлопка обрушились три верхних этажа дома. Кроме того, число жертв ЧП достигло трех человек.