Полицейские Тверской области установили личности «черных» лесорубов

В Молоковском районе полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев. На участке леса недалеко от деревни Дубровка сотрудники отдела экономической безопасности и противодействии коррупции совместно участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Краснохолмский» и специалистом лесного хозяйства обнаружили свежие пни от сосен и елей, а также следы колес грузового автомобиля. По данным специалистов, ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Молоковского района 1968 и 1982 годов рождения. Поначалу мужчины отрицали свою причастность к незаконной рубке, но вскоре сознались в содеянном и пояснили, что незаконно спиленную древесину они вывезли на автомобиле Урал к себе на участок.

Автомобиль, бензопила и древесина изъяты полицейскими. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.