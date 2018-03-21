Ещё
Полицейские Тверской области установили личности «черных» лесорубов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские Тверской области установили личности «черных» лесорубов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: Тверская неделя
В Молоковском районе полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев. На участке леса недалеко от деревни Дубровка сотрудники отдела экономической безопасности и противодействии коррупции совместно участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Краснохолмский» и специалистом лесного хозяйства обнаружили свежие пни от сосен и елей, а также следы колес грузового автомобиля. По данным специалистов, ущерб составил более 200 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Молоковского района 1968 и 1982 годов рождения. Поначалу мужчины отрицали свою причастность к незаконной рубке, но вскоре сознались в содеянном и пояснили, что незаконно спиленную древесину они вывезли на автомобиле Урал к себе на участок.
Автомобиль, бензопила и древесина изъяты полицейскими. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей Сотрудники полиции оперативно разыскали нескольких без вести пропавших несовершеннолетних Обвиняемый в серии дистанционных хищений предстанет перед судом в городе Кирове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него220
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором292
Назван возможный преемник Лаврова88
США пригрозили привлечь РФ к ответственности82
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение