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Петербуржец получил пять лет колонии за травмированный палец полицейского
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Петербуржец получил пять лет колонии за травмированный палец полицейского 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Петербуржец Армен Аракелян получил пять лет колонии за травмирование полицейского. Потасовка закончилась для стража порядка растяжением связок пальца
Пресс-служба прокуратуры Северной столицы сообщает, что ранее судимого Армена Аракеляна признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
В январе 2015 года осужденный в переходе на проспекте Ветеранов поссорился с полицейским. Пытаясь доказать свою правоту, мужчина ударил кулаком в плечо командира взвода отдельной роты ППСМ, затем толкнул его и «осуществил загиб пальца кисти руки, причинив растяжение связок пальца». Стража порядка признали потерпевшим.
15 марта Кировский районный суд назначил ему наказание в пяти лет колонии строго режима.
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