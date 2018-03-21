Петербуржец получил пять лет колонии за травмированный палец полицейского

Петербуржец Армен Аракелян получил пять лет колонии за травмирование полицейского. Потасовка закончилась для стража порядка растяжением связок пальца

Пресс-служба прокуратуры Северной столицы сообщает, что ранее судимого Армена Аракеляна признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В январе 2015 года осужденный в переходе на проспекте Ветеранов поссорился с полицейским. Пытаясь доказать свою правоту, мужчина ударил кулаком в плечо командира взвода отдельной роты ППСМ, затем толкнул его и «осуществил загиб пальца кисти руки, причинив растяжение связок пальца». Стража порядка признали потерпевшим.

15 марта Кировский районный суд назначил ему наказание в пяти лет колонии строго режима.