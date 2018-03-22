Украл выручку из магазина Петрозаводска

Как сообщили в МВД, к ним поступило заявление, что из одного магазина в районе Кукковка была украдена вся дневная выручка, которая хранилась в коробке. Как выяснило следствие, кража произошла, когда продавец отвлеклась на помощь женщине и ребенку в выборе товара. После чего ребенок сказал, что дядя забрал коробку с прилавка.

Продавец сразу же проверила слова мальчика и обнаружила пропажу 15 000 рублей. Личность преступника быстро установили им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас возбуждено уголовное дело, преступник сознался в содеянном.