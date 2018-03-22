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Украл выручку из магазина Петрозаводска
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Украл выручку из магазина Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как сообщили в МВД, к ним поступило заявление, что из одного магазина в районе Кукковка была украдена вся дневная выручка, которая хранилась в коробке. Как выяснило следствие, кража произошла, когда продавец отвлеклась на помощь женщине и ребенку в выборе товара. После чего ребенок сказал, что дядя забрал коробку с прилавка.
Продавец сразу же проверила слова мальчика и обнаружила пропажу 15 000 рублей. Личность преступника быстро установили им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас возбуждено уголовное дело, преступник сознался в содеянном.
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Очередная кража с карты Автосалоны Петербурга объединили в преступное сообщество В Петрозаводске разыскивают преступника.
 Ещё 2 источника 
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