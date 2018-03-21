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Волгоградке грозит до 5 лет колонии за то, что она повредила чужую машину
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Волгоградке грозит до 5 лет колонии за то, что она повредила чужую машину 

АиФ Волгоград 19 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
44-летней жительнице Среднеахтубинского района Волгоградской области грозит до пяти лет лишения свободы за то, что она «отпинала» ногами чужой автомобиль.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина набросилась на автомобиль еще в феврале. Она шла домой в плохом настроении и когда проходила мимо припаркованной иномарки Chevrolet Lacetti, решила, что та ей мешает, и стала бить ногами по кузову. Владелец машины в свою очередь обратился в полицию. Ущерб составил 15 000 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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