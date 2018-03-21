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Зарезавшую многодетную мать екатеринбурженку признали вменяемой
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Зарезавшую многодетную мать екатеринбурженку признали вменяемой 

Уралинформбюро 23 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Ее ждет суд.
Экспертиза признала вменяемой 30-летнюю няню, которая зарезала многодетную екатеринбурженку. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд, сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.
Преступление было совершено в ночь на 13 ноября 2017 года. Истекающую кровью женщину обнаружил супруг. Потерпевшую экстренно госпитализировали, наутро она скончалась.
По имеющимся данным, обвиняемая пошла на преступление, чтобы забрать детей себе.
Ранее по теме: В Екатеринбурге задержали няню за убийство многодетной матери
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