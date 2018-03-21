В Ульяновске муж зарезал супругу на дне рождения сына

По данным пресс-службы СУ СКР региона, 28 ноября минувшего года между супругами произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своей жене ножевое ранение, от которого она скончалась на месте. Испугавшись за дальнейшие последствия, злоумышленник выбросил оружие преступления и спрятался у своих родственников, где и был задержан спустя недолгое время. Во ходе допроса мужчина сообщил, что поругался с женой на почве употребления спиртного.

Согласно данным пресс-службы областной прокуратуры, в тот вечер погибшая вместе с близкими родственниками и своим супругом отмечала день рождения сына.