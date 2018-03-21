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В Ульяновске муж зарезал супругу на дне рождения сына
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В Ульяновске муж зарезал супругу на дне рождения сына 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы СУ СКР региона, 28 ноября минувшего года между супругами произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своей жене ножевое ранение, от которого она скончалась на месте. Испугавшись за дальнейшие последствия, злоумышленник выбросил оружие преступления и спрятался у своих родственников, где и был задержан спустя недолгое время. Во ходе допроса мужчина сообщил, что поругался с женой на почве употребления спиртного.
Согласно данным пресс-службы областной прокуратуры, в тот вечер погибшая вместе с близкими родственниками и своим супругом отмечала день рождения сына.
Суд приговорил убийцу к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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