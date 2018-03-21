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Полицейскими Ставропольского края задержана группа лиц, подозреваемых в совершении серии краж
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Полицейскими Ставропольского края задержана группа лиц, подозреваемых в совершении серии краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по Шпаковскому району задержана группа лиц по подозрению в совершении серии краж из строящихся и жилых домовладений на территории района. Четверо жителей города Михайловска доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания в совершении 16 краж на территории района.
Полицейскими установлено, что мужчины путем повреждения пластиковых окон проникали в строящиеся и жилые дома и похищали отопительное оборудование, запчасти к нему и различные электроинструменты.
В результате полученной оперативной информации злоумышленники задержаны на пути следования к месту сбыта. Часть похищенного имущества изъята полицейскими на месте, а также в ходе обысковых мероприятий по месту проживания граждан и возвращена законным владельцам. Общая сумма ущерба составила около 535 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Шпаковскому району по всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они соединены в одно производство.
В отношении одного из граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое мужчин помещены под домашний арест.
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