Полицейскими Ставропольского края задержана группа лиц, подозреваемых в совершении серии краж

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по Шпаковскому району задержана группа лиц по подозрению в совершении серии краж из строящихся и жилых домовладений на территории района. Четверо жителей города Михайловска доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания в совершении 16 краж на территории района.

Полицейскими установлено, что мужчины путем повреждения пластиковых окон проникали в строящиеся и жилые дома и похищали отопительное оборудование, запчасти к нему и различные электроинструменты.

В результате полученной оперативной информации злоумышленники задержаны на пути следования к месту сбыта. Часть похищенного имущества изъята полицейскими на месте, а также в ходе обысковых мероприятий по месту проживания граждан и возвращена законным владельцам. Общая сумма ущерба составила около 535 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Шпаковскому району по всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они соединены в одно производство.

В отношении одного из граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое мужчин помещены под домашний арест.