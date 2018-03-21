Ещё
В Сочи пьяный рабочий автомойки угнал Mercedes клиентки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи пьяный рабочий автомойки угнал Mercedes клиентки 

АиФ — Юг 52 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
25-летнего жителя Омской области задержали в Сочи за угон автомобиля, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. По её словам, она оставила свой автомобиль на автомойке, но через час машина бесследно пропала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы на одной из улиц города Сочи остановили автомобиль. За рулем находился работник автомойки с явными признаками алкогольного опьянения. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что похитил чужую машину, чтобы покататься по городу. Полицейские изъяли транспортное средство и вернули законной владелице.
При дальнейшей проверке правоохранители установили, что задержанный находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Омской области. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
АиФ — Юг: последние новости
В Туапсинском районе расстреляли автомобиль местного депутата В Новороссийске женщина с ножом набросилась на адвоката Подросток, пропавший в Краснодаре, найден
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него232
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»59
США пригрозили привлечь РФ к ответственности95
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором335
Российский офицер принял героическую смерть33
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение