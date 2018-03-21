В Сочи пьяный рабочий автомойки угнал Mercedes клиентки

25-летнего жителя Омской области задержали в Сочи за угон автомобиля, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. По её словам, она оставила свой автомобиль на автомойке, но через час машина бесследно пропала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы на одной из улиц города Сочи остановили автомобиль. За рулем находился работник автомойки с явными признаками алкогольного опьянения. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что похитил чужую машину, чтобы покататься по городу. Полицейские изъяли транспортное средство и вернули законной владелице.

При дальнейшей проверке правоохранители установили, что задержанный находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Омской области. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.