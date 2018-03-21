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В Сочи неожиданно уволились два заместителя прокурора
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В Сочи неожиданно уволились два заместителя прокурора 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Сразу два заместителя прокурора Адлерского района олимпийской столицы написали заявление об уходе. Увольнение сотрудников в надзорном ведомство не комментирует. Однако местные СМИ пишут, что уход двух заместителей связан с расследованием громкого уголовного дела, фигуранты которого — высокопоставленные полицейские.
— Речь идет об инциденте 11 сентября 2017 года, когда полицейские (начальник отделения Ганюков П. В., его заместитель Иващенко В. С., оперуполномоченный Шевчук Д. А. и лейтенант полиции Терзяна Д. Г.) «выбивали» признательные показания из задержанного. В отношении стражей порядка заведено уголовное дело, они заключены под стражу еще 9 февраля, — сообщает «Макс Портал».
Официального подтверждения связи между увольнением двух заместителей прокурора и вышеназванным делом нет.
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