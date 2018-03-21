Ещё
На АвтоВАЗе совершена крупная кража
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На АвтоВАЗе совершена крупная кража 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
По итогам инвентаризации 2017 года было установлено, что в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года с территорий подразделений компании были похищены товарно-материальные ценности на общую сумму 1 млн рублей. Об этом сообщает «ВолгаНьюс» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере возбудили 16 марта.
Напомним, это далеко не первый случай краж на АвтоВАЗе. Например, в 2009 году была задержана банда преступников, которая вывозила с завода мешки с запчастями при помощи надувных лодок — их спускали по ливневой канализации. Таким незаурядным способом преступникам удалось похитить 105 мешков с деталями на сумму 1,2 млн рублей.
Также известны случаи, когда комплектующие увозили на грузовиках с потайными нишами, а иногда и похищали уже готовые автомобили. Так, в мае 2016 года АвтоВАЗ заявил в полицию об угоне выставочного образца Lada XRay. Спустя несколько недель угонщики были пойманы.
Фото: РИА «Новости» / Юрий Стрелец
Авторамблер: последние новости
Какие автомобили любил Сталин на самом деле Может ли гаишник выписать штраф за езду без жилета? Суд вернул права автомобилисту, пойманному за "пьяную" езду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ132
Россия закрыла границу для грузов с Украины139
Пенсии россиян будут считать по-новому133
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России50
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение