На АвтоВАЗе совершена крупная кража

По итогам инвентаризации 2017 года было установлено, что в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года с территорий подразделений компании были похищены товарно-материальные ценности на общую сумму 1 млн рублей. Об этом сообщает «ВолгаНьюс» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере возбудили 16 марта.

Напомним, это далеко не первый случай краж на АвтоВАЗе . Например, в 2009 году была задержана банда преступников, которая вывозила с завода мешки с запчастями при помощи надувных лодок — их спускали по ливневой канализации. Таким незаурядным способом преступникам удалось похитить 105 мешков с деталями на сумму 1,2 млн рублей.

Также известны случаи, когда комплектующие увозили на грузовиках с потайными нишами, а иногда и похищали уже готовые автомобили. Так, в мае 2016 года АвтоВАЗ заявил в полицию об угоне выставочного образца Lada XRay. Спустя несколько недель угонщики были пойманы.