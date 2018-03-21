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Задержан бывший руководитель компании «Ростеха»
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Задержан бывший руководитель компании «Ростеха» 

BFM.RU 34 минуты назад
Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио», входит в «Ростех») Николая Семенова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Семенов задержан, он подозревается в хищении денежных средств», — сказал собеседник агентства.
Во вторник вечером, 20 марта, сотрудники Следственного комитета задержали экс-советника главы «Ростеха» Николая Семенова, которого подозревают в растрате 10 млн руб., рассказал РБК источник в СКР, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами расследования.
В свою очередь в госкорпорации «Ростех» «Интерфаксу» подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятия по делу, по которому сейчас проходит бывший руководитель «Нацимбио» Николай Семенов.
«Все мероприятия ведутся при полном содействии службы безопасности «Ростеха». Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами, оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено. На сегодняшний день Семенов не работает в «Ростехе» и других наших структурах», — заявил представитель госкорпорации.
«Нацимбио» занимается поставки лекарственных препаратов и продукции медицинского назначения. В прошлом году сообщалось, что «Нацимбио» поставляет по государственным контрактам с Минздравом отечественные вакцины, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Всего поставляется 17 наименований вакцин, из которых 14 — полностью российского производства.
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