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Суд в Москве поместил под домашний арест экс-руководителя компании «Нацимбио» Н. Семенова
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Суд в Москве поместил под домашний арест экс-руководителя компании «Нацимбио» Н. Семенова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Гагаринский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия, поместив под домашний арест бывшего руководителя компании «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») Николая Семенова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Н. Семенова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 мая 2018 г.», — огласила решение судья Ольга Арбузова.
Адвокаты Н. Семенова просили сделать заседание закрытым для журналистов, так как, по мнению защитников, прозвучавшая на заседании информация могла «негативно повлиять на ход следствия». Прокуратура предложила оставить этот вопрос на усмотрение судьи, а следователь возражал против закрытия процесса. Судья в данном ходатайстве защите отказала.
Сторона защиты не возражала против избрания в отношении Н. Семенова меры пресечения в виде домашнего ареста и самостоятельно подала ходатайство о том, что такая мера пресечения их устроит. В свою очередь представитель прокуратуры не возражала против удовлетворения ходатайства следствия. Сам Н. Семенов пояснил в суде, что в настоящий момент не работает и имеет проблемы со здоровьем. «У меня открытая язва и проблемы с позвоночником», — пояснил он. Н. Семенов также просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, отметив, что хотел бы его отбывать в частном доме в Красногорском районе, который находится в совместной собственности с бывшей супругой.
Следствие инкриминирует Н. Семенову хищение бюджетных средств, выделенных для «Нацимбио». Срок предварительного расследования продлен до 1 июня 2018 г.
Компания «Нацимбио» учреждена в 2013 г. Она разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок, препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.
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