Молодого петербуржца подозревают в половой связи с 11-летней девочкой

Следственный комитет Петербурга возбудил дело в отношении 24-летнего жителя Красногвардейского района города, которого подозревают в педофилии.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства, молодой человек является сожителем опекунши 14-летней девочки. Поскольку живут они вместе, 24-летний мужчина стал первым в списке подозреваемых, когда речь зашла о растлении девочки. Произошло это, по версии следствия, три года назад, когда ей было 11 лет.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения в насильственных действиях сексуального характера.