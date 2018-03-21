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Молодого петербуржца подозревают в половой связи с 11-летней девочкой
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Молодого петербуржца подозревают в половой связи с 11-летней девочкой 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Фото: Петербургский дневник
Следственный комитет Петербурга возбудил дело в отношении 24-летнего жителя Красногвардейского района города, которого подозревают в педофилии.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства, молодой человек является сожителем опекунши 14-летней девочки. Поскольку живут они вместе, 24-летний мужчина стал первым в списке подозреваемых, когда речь зашла о растлении девочки. Произошло это, по версии следствия, три года назад, когда ей было 11 лет.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения в насильственных действиях сексуального характера.
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