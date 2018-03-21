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Вооружённый ножом мужчина угнал авто таксиста, отказавшегося подвезти его до Воронежа
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Вооружённый ножом мужчина угнал авто таксиста, отказавшегося подвезти его до Воронежа 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Блокнот-Воронеж
В пути угонщик попал в аварию. В Воронежской области мужчина, вооружившись ножом, угнал авто у таксиста, который отказался его подвезти. Однако далеко злоумышленник на похищенной машине не уехал — попал в аварию. Об этом сегодня, 21 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошёл на днях в Острогожске. Около 21:30 на улице Ленина находился 22-летний таксист на «ВАЗ-21099», и к нему на переднее сиденье сел неизвестный мужчина. Он сказал, что ему нужно в Воронеж, но водитель заявил, что на такие расстояния не выезжает. После этого мужчина достал нож и вновь потребовал отвезти его. Но таксист всё равно не согласился, и тогда пассажир выпихнул его из салона и угнал авто. Таксист сразу обратился в полицию. Быстро был составлен фоторобот, и оперативники бросились на поиски злоумышленника. Похищенную машину нашли на окраине города — перевёрнутой в кювете, водителя там не было. Угонщика позже задержали в Воронеже. Им оказался 33-летний житель Острогожского района, который ранее был судим за убийство. Свой поступок он объяснил тем, что ему нужно было в областной центр. Но в пути он не справился с управлением, и авто улетело в кювет. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пока его заключили под стражу.
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