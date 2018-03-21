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На Украине задержали женщину, которая сообщила о «минировании» Рады
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На Украине задержали женщину, которая сообщила о «минировании» Рады 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Полиция задержала жительницу одного из сел Киевской области, которая сообщила о минировании здания Верховной рады Украины.
По данным полиции, сообщении о минировании украинского парламента поступило во вторник вечером. При осмотре помещений и прилегающей территории взрывных устройств не нашли.
"Сотрудники уголовного розыска установили, что ложное сообщение осуществила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области. С помощью коллег из Борисполя удалось установить ее местонахождение и доставить в управление киевской полиции", — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.
Сообщается, что злоумышленница звонила в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос о вынесении обвинений по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности». Виновнице грозит наказание от двух до шести лет лишения свободы.
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