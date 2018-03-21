Мосгорсуд не стал отпускать из-под ареста сотрудника штаба А. Навального, обвиняемого в нападении на полицейских

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты сотрудника московского штаба политика Алексея Навального Константина Салтыкова , обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на незаконной акции 28 января 2018 г. в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

«Постановление Хамовнического суда об избрании меры пресечения — заключение под стражу до 26 апреля в отношении К. Салтыкова, Мосгорсуд оставил без изменения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что защита просила отпустить К. Салтыкова под домашний арест.

Ранее сообщалось, что столичные следователи проводят проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в центре столицы в ходе несогласованной акции 28 января. В рамках данной проверки А. Навального вызывали в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего.

По версии правоохранителей, мужчина в ходе акции при задержании А. Навального причинил моральный вред, физическую боль двум полицейским: одному сотруднику он нанес удар в область бедра, второму — в лицо и по спине.

На следующий день после задержания на акции Тверской суд столицы арестовал К. Салтыкова на 30 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и участие в несогласованном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).