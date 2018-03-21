Ещё
Мосгорсуд не стал отпускать из-под ареста сотрудника штаба А. Навального, обвиняемого в нападении на полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд не стал отпускать из-под ареста сотрудника штаба А. Навального, обвиняемого в нападении на полицейских 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты сотрудника московского штаба политика Алексея Навального Константина Салтыкова, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на незаконной акции 28 января 2018 г. в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.
«Постановление Хамовнического суда об избрании меры пресечения — заключение под стражу до 26 апреля в отношении К. Салтыкова, Мосгорсуд оставил без изменения», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита просила отпустить К. Салтыкова под домашний арест.
Ранее сообщалось, что столичные следователи проводят проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в центре столицы в ходе несогласованной акции 28 января. В рамках данной проверки А. Навального вызывали в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего.
По версии правоохранителей, мужчина в ходе акции при задержании А. Навального причинил моральный вред, физическую боль двум полицейским: одному сотруднику он нанес удар в область бедра, второму — в лицо и по спине.
На следующий день после задержания на акции Тверской суд столицы арестовал К. Салтыкова на 30 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и участие в несогласованном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Агентство «Москва»: последние новости
«Почта России» пресекла деятельность совершавшей кражи посылок из сортировочного центра преступной группы Мосгорсуд оставил в СИЗО до 30 марта отца полковника Д.Захарченко Мужчина в центре Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю украинку под угрозой депортировать ее на родину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ135
Россия закрыла границу для грузов с Украины139
Пенсии россиян будут считать по-новому135
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение