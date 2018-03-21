Мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей за предложение взятки в Приморском крае

Житель Приморского края предложил сотруднику ППС взятку 50 тысяч рублей за сокрытие административного преступления. Правоохранитель отказался от незаконной сделки, сообщило ИА Primamedia.

Нарушитель в январе 2018 года попытался подкупить сотрудника полиции, чтобы уклониться от административного наказания в Приморском крае. Правоохранитель пресек действия провокатора.

По решению суда мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей, а также наложили арест на его банковский счет до момента выплаты указанной суммы.