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Мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей за предложение взятки в Приморском крае
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Мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей за предложение взятки в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Житель Приморского края предложил сотруднику ППС взятку 50 тысяч рублей за сокрытие административного преступления. Правоохранитель отказался от незаконной сделки, сообщило ИА Primamedia.
Нарушитель в январе 2018 года попытался подкупить сотрудника полиции, чтобы уклониться от административного наказания в Приморском крае. Правоохранитель пресек действия провокатора.
По решению суда мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей, а также наложили арест на его банковский счет до момента выплаты указанной суммы.
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