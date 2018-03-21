Ещё
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлены факты незаконного сбыта нефтепродуктов на сумму более 14 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлены факты незаконного сбыта нефтепродуктов на сумму более 14 млн рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД по Республике Хакасия выявлены факты нелицензированного хранения и сбыта нефтепродуктов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что руководитель коммерческого предприятия в арендованном складе горюче-смазочных материалов организовал хранение и сбыт нефтепродуктов. Соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов подозреваемый не имел. Незаконная деятельность осуществлялась с июня 2016 года по декабрь 2017 года. За указанный период злоумышленник незаконно извлек доход на сумму более 14 миллионов рублей.
"В отношении фигуранта Следственным управлением МВД по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ", — рассказала Ирина Волк.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей В Ишиме Тюменской области полицейские задержали мужчину с наркотическим веществом в крупном размере В Кирове директор одного из турагентств обвиняется в хищении более миллиона рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ132
Россия закрыла границу для грузов с Украины139
Пенсии россиян будут считать по-новому133
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России50
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение