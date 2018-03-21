Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлены факты незаконного сбыта нефтепродуктов на сумму более 14 млн рублей

Установлено, что руководитель коммерческого предприятия в арендованном складе горюче-смазочных материалов организовал хранение и сбыт нефтепродуктов. Соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов подозреваемый не имел. Незаконная деятельность осуществлялась с июня 2016 года по декабрь 2017 года. За указанный период злоумышленник незаконно извлек доход на сумму более 14 миллионов рублей.

"В отношении фигуранта Следственным управлением МВД по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ", — рассказала Ирина Волк.