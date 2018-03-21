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Новосибирских наркополицейских из спецназа «Гром» лишили свободы за вымогательство
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Новосибирских наркополицейских из спецназа «Гром» лишили свободы за вымогательство 

pasmi.ru 1 час назад
Бывших сотрудников спецназа «Гром» и оперативников ФСКН в Новосибирске осудили за мошенничество и вымогательство денег у нелегальных предпринимателей. Сообщники несколько месяцев заставляли своих жертв платить им дань, угрожая несуществующим уголовным делом и физической расправой.
Спецназ или рэкет?
На скамье подсудимых в Дзержинском райсуде Новосибирска оказались четверо бывших сотрудников ФСКН, двое из которых служили в подразделении ведомственного спецназа «Гром». Всем им инкриминировали групповое мошенничество и вымогательство с применением насилия. Преступления произошли весной и летом 2016 года.
Суд установил, что двое оперативников в апреле 2016 года узнали о деятельности двоих предприимчивых новосибирцев, нелегально оформлявших для горожан медицинские книжки. Заручившись поддержкой спецназовцев, полицейский по видом покупателей явились домой к одному из предпринимателей, надели на него наручники и сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Также был задержан и второй потерпевший.
Поверив в ложь вымогателей об уголовном преследовании, новосибирцы передали им 400 тысяч рублей за «прекращение дела», а затем еженедельно выплачивали полицейским еще по 25 тысяч рублей за «крышу». Общая сумма переданных взяток составила 700 тысяч рублей.
«В августе один из потерпевших перестал платить и стал от встреч уклоняться. Тогда обвиняемые под видом заказчиков медицинских книжек выманили на встречу второго потерпевшего, которого незаконно удерживали в автомобиле, угрожали и наносили телесные повреждения, требуя сообщить место нахождения второго потерпевшего либо погасить за него долг», — говорится в материалах дела.
Чтобы спастись, мужчина отдал шантажистам девять тысяч рублей и ключи от своего автомобиля. Вскоре коррупционеров поймали. Свою вину «оборотни в погонах» не признали, однако собранных доказательств хватило, чтобы приговорить их к различным срокам лишения свободы — от 2,5 года колонии до 3 лет 8 месяцев колонии общего режима. Одному из подсудимых назначили условный срок.
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