Новосибирских наркополицейских из спецназа «Гром» лишили свободы за вымогательство

Бывших сотрудников спецназа «Гром» и оперативников ФСКН Новосибирске осудили за мошенничество и вымогательство денег у нелегальных предпринимателей. Сообщники несколько месяцев заставляли своих жертв платить им дань, угрожая несуществующим уголовным делом и физической расправой.

Спецназ или рэкет?

На скамье подсудимых в Дзержинском райсуде Новосибирска оказались четверо бывших сотрудников ФСКН, двое из которых служили в подразделении ведомственного спецназа «Гром». Всем им инкриминировали групповое мошенничество и вымогательство с применением насилия. Преступления произошли весной и летом 2016 года.

Суд установил, что двое оперативников в апреле 2016 года узнали о деятельности двоих предприимчивых новосибирцев, нелегально оформлявших для горожан медицинские книжки. Заручившись поддержкой спецназовцев, полицейский по видом покупателей явились домой к одному из предпринимателей, надели на него наручники и сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Также был задержан и второй потерпевший.

Поверив в ложь вымогателей об уголовном преследовании, новосибирцы передали им 400 тысяч рублей за «прекращение дела», а затем еженедельно выплачивали полицейским еще по 25 тысяч рублей за «крышу». Общая сумма переданных взяток составила 700 тысяч рублей.

«В августе один из потерпевших перестал платить и стал от встреч уклоняться. Тогда обвиняемые под видом заказчиков медицинских книжек выманили на встречу второго потерпевшего, которого незаконно удерживали в автомобиле, угрожали и наносили телесные повреждения, требуя сообщить место нахождения второго потерпевшего либо погасить за него долг», — говорится в материалах дела.