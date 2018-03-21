Кто заказал российских «законников»

Умри сегодня!

На днях стало известно, что бывшего армянского вора в законе Андраника Согояна (Зап Ленинаканский) обвинили в расправах над тремя криминальными авторитетами. Более того, по некоторым данным, Зап получил «заказ» на азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Гули) — наследника воровского трона России . Что движет Согояном, остается загадкой, однако не исключено, что за нападениями на «законников» стоят как личные обиды, так и попытки заслужить благосклонность лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). В непростой истории охотника за воровскими головами разбиралась «Лента.ру» совместно с порталом о преступном мире страны «Прайм Крайм».

Первая кровь

Девять лет назад — в августе 2009 года — группа влиятельных воров в законе во главе с Вячеславом Иваньковым (Япончик) и Асланом Усояном (Дед Хасан) подписали «прогон» (заявление), согласно которому криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) был не признан вором в законе. Среди прочих подпись под «прогоном» поставил вор в законе Давид Озманов (Дато Краснодарский) — племянник Захария Калашова.

Таро не забыл обиду и в 2011 году трое его сторонников — воры в законе Роин Углава (Матевич), Ираклий Каличава (Хуту) и Гия Гурчиани (Сван) — напали на Озманова в Бельгии . В расправе участвовал и Давид Алханашвили (Дато Панкисский). Озманов выжил, но получил многочисленные ножевые ранения, в том числе лица и головы.

После этого мучителям Озманова заочно был вынесен смертный приговор, а его самого с тех пор не переставали «подкалывать» за то, что не поквитался с обидчиками лично, хотя и мог легко установить их местонахождение.

Месть свершилась только в конце прошлого года. В турецком Стамбуле был застрелен 36-летний Дато Панкисский. Впрочем, справедливости ради стоит отметить: в ряду тех, кто учинил расправу на Озмановым, Панкисский был самой малозначительной фигурой — поэтому его ликвидация стала скорее напоминанием остальным о том, что про них не забыли.

Молодой, да ранний Вскоре после убийства в Стамбуле Дато Панкисского полиция Турции вышла на след его ликвидаторов. По данным турецких силовиков, киллерами были граждане Армении , а предполагаемым организатором — бывший армянский вор в законе Андраник Согоян (Зап Ленинаканский), который, вероятно, действовал по заказу Давида Озманова.

Зап был коронован в воры в законе в 1994 году в армянском городе Гюмри (в 1924-1990 годах — Ленинакан), когда ему было 25 лет. На удивление молодой обладатель воровского титула не нашел, чем себя занять в родной Армении, — и отправился в Россию. В 1998 году Зап оказался на масштабной воровской сходке в Одессе, где криминальные авторитеты пытались поделить сферы влияния на просторах бывшего СССР. Однако переговоры прервали спецслужбы Украины , которые тщательно задокументировали всех участников сходки. Так Зап впервые промелькнул в числе воровской элиты.

В конце 1990-х — начале 2000-х Запа частенько можно было встретить в злачных местах Сочи . Там же, на берегу Черного моря, в 2000 году до этого не топтавший зону авторитет получил 1,5 года условно за хулиганство. Не успел срок закончиться, как Зап получил еще полтора года условного наказания, и опять по не серьезной для воровского мира статье: в его карманах нашли марихуану, но в столь скромном количестве, что на реальный срок не хватило. И хотя ничего серьезнее за криминальным авторитетом не нашлось, двух его судимостей оказалось достаточно для лишения права пребывания на территории России.

Отступник Недолго думая, Зап переместился в Чехию с ее сильной армянской диаспорой — и вскоре решил заявить о себе, заставив одного из местных бизнесменов с армянскими корнями отчислить половину прибыли в «общак». Привыкший жить по европейским законам предприниматель отказался — и получил несколько ножевых ранений, но выжил. Тогда подручные Запа попытались вновь устранить непокорного бизнесмена, но по ошибке убили шофера, гражданина Чехии. Местные стражи порядка отреагировали молниеносно. В результате операции «Вольфрам» Зап с подельниками оказался за решеткой.

Адвокаты Запа приложили все усилия, чтобы их подзащитный оказался на свободе, и в 2009 году криминального авторитета оправдали и освободили в зале суда. Правда, двое его подручных все же отправились мотать срок за незаконное владение огнестрельным оружием. Но чешские силовики никак не хотели признавать свое поражение: рассмотрение дела Запа возобновлялось несколько раз. В конце концов в 2013 году его все же признали виновным в убийстве и покушении на убийство, после чего заочно приговорили к 22 годам тюрьмы.

Зап осел на исторической родине, изредка выбираясь в Москву Израиль . Чешские правоохранительные органы не уставали вновь и вновь требовать от властей Армении выслать осужденного для отсидки. Но тут в судьбе Запа произошел интересный поворот: загадочным образом у вора в законе стали складываться хорошие отношения с властями, и МВД Армении не стало выдавать Запа Чехии. В воровском сообществе быстро смекнули, что авторитет наверняка стал подконтролен чиновникам и что-то должен им.

Неприкасаемый В июле 2016 года армянское общество в ходе внутриполитического конфликта раскололось на два лагеря: оппозиция, пытавшаяся свергнуть действующую власть, захватила полицейский участок в районе Эребуни на окраине Еревана . Воровской мир не остался в стороне от этих событий. Криминальные авторитеты, следуя своим неписаным законам, отказались сотрудничать с МВД Армении в противостоянии с бунтарями, которые быстро оказались в заключении. Зато Зап предсказуемо поддержал власть. Пользуясь своим авторитетом, он убеждал граждан не поддаваться на агитацию оппозиции.

Поначалу демарш Запа принес ему дивиденды: в официальной «табели о рангах» силовиков он стал первым лицом криминального мира Армении. Однако, опершись на «плечо» республиканского госаппарата, Зап стал быстро отчуждаться от других «законников». Те, в свою очередь, не собирались прощать ему измену. И воровское возмездие настигло Запа 10 сентября 2016 года на улице Лер Камсар в Ереване.

В тот день он был в компании со своим подручным Суреном Аветисяном (Паши Тха Суро Ленинаканский) и племянником Артемом Казаряном (Запи Еган Артем Ленинаканский). Всю троицу ритуально избили шестеро действующих армянских «законников»: Геворг Меликян (Геворик Ошаканский), Андраник Арутюнян (Андо Хромой), Самвел Арутюнян (Манети Тха Само), Рафаел Хоецян (Афо), Норайр Пилоян (Кончо) и Артем Микаелян (Артем Горисский).

Охотник По итогам расправы троица была лишена воровских титулов, однако армянские силовики, чтобы не уронить авторитет Запа хотя бы в глазах общественности, выслали из страны его обидчиков. Благодаря этому в Турции появилась сильная воровская группировка, вскоре оказавшаяся под влиянием «сухумского» клана вора в законе Мераба Джангвеладзе Мераб Сухумский ), к которому относился и убитый обидчик Озманова — Дато Панкисский.

Лишенный титула Зап затаил злобу на своих обидчиков — и превратился из вора в законе в мстителя и ликвидатора. Его первой жертвой летом прошлого года стал бывший вор в законе Гайк Никогосян (Айко Карабахский). Он присоединился к «семье» армянских воров в изгнании, имевших зуб на Запа. Айко стал называть его «за глаза» не вором — и вскоре за это поплатился: люди Запа сделали Никогосяна инвалидом, прострелив ему ноги в его же доме. Любопытно, что как и в случае с Дато Панкисским, Зап покарал наиболее безобидного авторитета, лично не причастного к его судьбе. Возможно, сказалось и то, что громкие заявления в адрес Запа, которые он прощал «законникам», звучали слишком обидно в устах Айко, которого лишил воровского титула еще 15 лет назад могущественный Дед Хасан.

Следующее преступление, организатором которого называют Запа, было совершено в конце прошлого года. Тогда в Турции расстреляли кутаисского вора из клана Тариэла Ониани — Гочу Алпаидзе (Алфасон). Выжил он лишь чудом. Единственный, с кем у Алфасона незадолго до покушения возникал конфликт, — это представитель ближайшего окружения Шакро Молодого, Нодари Асаян (Нодар Руставский). Причиной разногласий между Нодаром и Алфасоном стали их диаметрально противоположные интересы в Ростовской области , которую многие годы единолично контролировал Нодар.

Вслед за покушением на Альфасона, спустя несколько дней в Стамбуле был убит Дато Панкисский — и снова Зап оказался предполагаемым организатором преступления. Но если в случае с Айко еще можно говорить о защите Запом своей чести, то два декабрьских преступления определенно выглядят услугами клану Шакро. Несмотря на то что в Ереване Запа лишили воровского титула, сторонники Захария Калашова все еще признают мстителя вором; кроме того, от близости с кланом Шакро он получает власть и деньги. Все это позволяет сегодня Запу находиться в ранге «смотрящего» за преступным миром Армении и контролировать республиканский «общак». Большая игра

Не исключено, что Зап намерен продолжить свою «карьеру» ликвидатора. Вскоре после убийства Дато Панкисского Давид Озманов посодействовал переговорам Запа и Заура Ахмедова, двоюродного брата азербайджанского криминального авторитета Ровшана Джаниева по кличке Ленкоранский, расстрелянного в Стамбуле в августе 2016 года.

После смерти Ленкоранского принадлежавшие ему торговые точки на «Фуд Сити», крупнейшем продовольственном рынке Москвы, расположенном на Калужском шоссе, перешли к Зауру Ахмедову. Кто именно являлся заказчиком убийства Ленкоранского, до сих пор не установлено; однако одним из его главных врагов был азербайджанский вор в законе номер один Надир Салифов (Гули). Он, к слову, считается главным претендентом на воровской «трон» после арестованного Шакро.

Ахмедов поклялся свершить в отношении Гули кровную месть — и не исключено, что успешная ликвидация Дато Панкисского позволила Запу получить заказ на наследника воровского трона России. Титулованные убийцы

Между тем поведение Запа нельзя назвать нетрадиционным для представителя воровского мира — пускай и лишенного титула. Воры в законе под разными предлогами убивают друг друга на протяжении всей своей истории. Сегодня с трудом можно вспомнить вора, у которого на руках не было бы крови другого вора, у большинства, чьи имена на слуху, ее по локоть. У Деда Хасана, к сторонникам которого относился и Зап, всегда был один или несколько воров, которые отвечали за силовые акции. У тех, в свою очередь, были свои бригады киллеров-профессионалов. Они оказывались особенно востребованными в те моменты, когда Дед Хасан вел активные действия против своих оппонентов.

К известным ворам-ликвидаторам, к примеру, на Ставрополье , относили Лаврентия Чолакидиса (Лева Марнеульский) и Владимира Жураковского (Вова Пухлый). На Кубани пример вора-ликвидатора — это Армен Арутюнян (Пухлый Армен Каневской). Список этот можно продолжать долго: ряд действующих воров в законе вышли из среды киллеров, которые убивали, не защищая свою честь, а выполняя «заказы». А некоторые не оставили это занятие и после получения высокого статуса.

Недавний пример «воровского» убийства (не считая преступлений Запа) — расстрел в феврале 2015 года вором в законе Олегом Пироговым (Циркач) своего друга, «законника» Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский). Последний в какой-то момент стал лишним звеном в кубанских схемах племянника Шакро Давида Озманова.

По «официальной» версии Циркач привел в исполнение решение воровской сходки — правда, присутствовавшие там «законники» ничего об этом не знали… Как бы там ни было, убийство Вадика Краснодарского не только сошло Циркачу с рук, но и укрепило его авторитет благодаря поддержке могущественного клана Шакро.