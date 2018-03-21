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В уголовном деле главы Алишевского поселения появилось еще 11 эпизодов
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В уголовном деле главы Алишевского поселения появилось еще 11 эпизодов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новые эпизоды связаны с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории Алишевского сельского поселения и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.
Напомним, Габитов был задержан в конце января. Тогда СК сообщал лишь об одном эпизоде. Речь идет о 2013 годе.
По данным следствия, тогда чиновник с помощью липовой справки передал знакомому в пользование земельный участок площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района. Делалось В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на землю. В итоге местному бюджету был причинен ущерб в размере 140 тысяч рублей.
Также следователи говорили о причастности Габитова к получению взяток в сумме более 1 миллиона рублей за незаконное выделение в 2008 году местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.
Отметим, сейчас Габитов заключен под стражу.
Фото: sledcom.ru
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