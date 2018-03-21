В уголовном деле главы Алишевского поселения появилось еще 11 эпизодов

Новые эпизоды связаны с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории Алишевского сельского поселения и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.

Напомним, Габитов был задержан в конце января. Тогда СК сообщал лишь об одном эпизоде. Речь идет о 2013 годе.

По данным следствия, тогда чиновник с помощью липовой справки передал знакомому в пользование земельный участок площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района. Делалось В дальнейшем мужчина зарегистрировал право собственности на землю. В итоге местному бюджету был причинен ущерб в размере 140 тысяч рублей.

Также следователи говорили о причастности Габитова к получению взяток в сумме более 1 миллиона рублей за незаконное выделение в 2008 году местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

Отметим, сейчас Габитов заключен под стражу.

Фото: sledcom.ru