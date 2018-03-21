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В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Балтийский завод
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В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Балтийский завод 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержали 25-летнего мужчину, который угрожал взорвать Балтийский завод, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 20 марта. Мужчина пришел в отдел кадров Балтийского завода на Косой линии Васильевского острова, чтобы обсудить возможность трудоустройства.
"В какой-то момент между мужчиной и работниками возник конфликт, причины которого устанавливаются. Во время ссоры гражданин начал угрожать взорвать здания и объекты завода. Работники предприятия приняли решение обратиться в правоохранительные органы", — говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали мужчину на месте происшествия. Взрывных устройств у него обнаружено не было.
Отмечается, что по этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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