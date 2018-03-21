В Петербурге педофил 5 лет насиловал школьницу

Правоохранители подозревают мужчину в совершении преступления сексуального характера в девочки 2003-го года рождения. По данным следователей, злоумышленник пять лет насиловал дочь своей сожительницы.

24-летний подозреваемый проживал с женщиной и ее дочерью в Красногвардейском районе. В какой-то момент он переключил свое внимание с женщины на ее ребенка.

Следственными органами возбудили уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей «насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.