Семь человек отравились фастфудом в Урае. Возбуждено дело

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, незадолго до недомогания все они ели шаурму, купленную в одной и той же торговой точке.

В ходе проверки по факту произошедшего специалисты Роспотребнадзора , выявили в данном заведении ряд нарушений: в процессе приготовления были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, а у продавца отсутствовала гигиеническая аттестация.

Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям как продавца, который готовил шаурму, так и действиям индивидуального предпринимателя, который должен был осуществлять контроль за соблюдением продавцом санитарно-эпидемиологических норм и правил в процессе приготовления», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Сейчас деятельность торговой точки приостановлена по решению суда.