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Семь человек отравились фастфудом в Урае. Возбуждено дело
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Семь человек отравились фастфудом в Урае. Возбуждено дело 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, незадолго до недомогания все они ели шаурму, купленную в одной и той же торговой точке.
В ходе проверки по факту произошедшего специалисты Роспотребнадзора, выявили в данном заведении ряд нарушений: в процессе приготовления были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, а у продавца отсутствовала гигиеническая аттестация.
Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям как продавца, который готовил шаурму, так и действиям индивидуального предпринимателя, который должен был осуществлять контроль за соблюдением продавцом санитарно-эпидемиологических норм и правил в процессе приготовления», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Сейчас деятельность торговой точки приостановлена по решению суда.
Фото Евгения Поторочина
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