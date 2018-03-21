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Подросток замечен в краже кабеля.
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Подросток замечен в краже кабеля. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как сообщает МВД по РК, в поселке Софпорог обнаружили кражу кабеля который находился в резерве, кабель сняли со столбов. Когда началась проверка, органы нашли обоженный кабель у одно жителя, который занимался металлолом.
Он и стал подозреваемым в данном деле. Как выяснилось потом, мужчина действовал не один, с ним в сговоре был несовершеннолетний друг. Кабель, привлек их внимание уже давно, и взяв все нужные инструменты они пошли на дело.
Сейчас они находятся под подпиской о не выезде. Ведется уголовное дело.
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