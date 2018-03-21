Оставила и без денег, и без запчастей: женщина продавала несуществующие детали авто 

В полицию Дзержинского района обратился мужчина. Ярославец написал заявление на менеджера по продаже запчастей. Женщина приняла у него заказ, получила деньги и пропала.
Полицейские нашли подозреваемую. Оказалось, что 44-летняя женщина уволилась из магазина запчастей, но некоторые покупатели, не зная этого, продолжали обращаться к ней напрямую, чтобы заказать нужную деталь для автомобиля. Тогда предприимчивая ярославна решила, что может подзаработать — принимала заказы, получала деньги, после чего переставала отвечать на звонки.
Обратившийся в полицию ярославец был не единственным, кто пострадал от мошенницы.
— Полицейские установили, что женщина обманула еще двух людей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Общая сумма ущерба составила около двадцати тысяч рублей.
Полиция возбудила на экс-менеджера магазина запчастей уголовное дело по статье «Мошенничество».
В начале марта полицейские задержали сантехника-мошенника. Мужчина втридорога предлагал бабушкам поменять трубы и пропадал с деньгами.