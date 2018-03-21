В Уфе сотрудника УФСИН обвиняют в нападении на владелицу элитной иномарки

Прокуратура Уфы обвиняет бывшего сотрудника службы исполнительных наказаний 33-летнего жителя Кугарчинского района в разбое. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города. По версии следствия, в столице республики мужчина договорился о встрече с собственницей «Audi Q5» под предлогом покупки автомобиля.

Находясь в салоне, он стал угрожать женщине оружием похожим на пистолет. Затем приставил ей нож к горлу и потребовал отдать ключи. Автоледи решила не сдаваться — во время борьбы женщина с резаными ранами вырвалась из рук злоумышленника, а «покупатель» скрылся с места преступления.

Сейчас обвиняемый арестован.

Мужчина не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.