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В Крыму мужчина при попытке уничтожить нарколабораторию поджег себя и женщину
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В Крыму мужчина при попытке уничтожить нарколабораторию поджег себя и женщину 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Симферополе ликвидировали подпольную нарколабораторию. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время спецоперации подозреваемый поджег лабораторию, себя и женщину, которая находилась с ним в момент задержания.
"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Кустарный цех по изготовлению запрещенных веществ был организован в одном из частных домовладений на окраине Симферополя", — сказала Волк.
Во время спецоперации подозреваемый облил стол горючим веществом и поджег лабораторию. «Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду фигуранта и женщины, которая там находилась», — сказала представитель МВД. Волк добавила, что полицейские совместно с региональным управлением МЧС России приняли меры к тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.
При обыске изъяли остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ, «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ, «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Подозреваемый арестован.
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