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Экс-руководителя кружка авиамоделирования в Москве задержали по подозрению в сексуальном насилии
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Экс-руководителя кружка авиамоделирования в Москве задержали по подозрению в сексуальном насилии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала бывшего детского педагога по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним мальчиком, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В середине февраля в полицию обратился гражданин, который заявил, что бывший руководитель кружка авиамоделирования одного из столичных центров детского творчества развращал несовершеннолетнего.
«Как выяснилось, 4 января текущего года 51-летний мужчина в помещении на ул. Лукинская, д. 14, корп. 1 насильно раздел девятилетнего мальчика, сфотографировал его на телефон, а также демонстрировал ребенку свои половые органы», — сказал собеседник агентства.
Во вторник, 20 марта, на ул. Лукинская полицейские задержали подозреваемого, его полностью изобличили в содеянном. Против мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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