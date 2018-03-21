Экс-руководителя кружка авиамоделирования в Москве задержали по подозрению в сексуальном насилии

В середине февраля в полицию обратился гражданин, который заявил, что бывший руководитель кружка авиамоделирования одного из столичных центров детского творчества развращал несовершеннолетнего.

«Как выяснилось, 4 января текущего года 51-летний мужчина в помещении на ул. Лукинская, д. 14, корп. 1 насильно раздел девятилетнего мальчика, сфотографировал его на телефон, а также демонстрировал ребенку свои половые органы», — сказал собеседник агентства.

Во вторник, 20 марта, на ул. Лукинская полицейские задержали подозреваемого, его полностью изобличили в содеянном. Против мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.