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Житель Санкт-Петербурга украл с банковских карт жителей Кировской области более 600 тысяч рублей
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Житель Санкт-Петербурга украл с банковских карт жителей Кировской области более 600 тысяч рублей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственным управлением УМВД России по Кировской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении хищений денежных средств у жителей Кировской области дистанционным способом.
По версии следствия, в начале января 2017 года данный гражданин узнал о способе хищения денежных средств с банковских карт граждан путем СМС-фишинга.
Выяснив в интернете механизм хищения, обвиняемый решил осуществлять массовую рассылку СМС-сообщений с информацией о блокировке банковских карт с указанием в виде справочного телефона своего номера. Для реализации этого он приобрел сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты.
«Далее житель г. Санкт-Петербурга начал производить массовые рассылки СМС-сообщений на произвольные абонентские номера жителей Кировской области. Позвонившим ему гражданам злоумышленник представлялся сотрудником банка, после чего выяснял у них реквизиты их банковских карт (номера, сроки действия и коды безопасности), а также поступающие одноразовые пароли. Получив необходимые сведения, совершал перевод денежных средств с банковских карт потерпевших на счета телефонных номеров, либо банковских карт, находящихся в его распоряжении. Похищенные денежные средства в дальнейшем тратил на личные нужды», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий кировским полицейским удалось установить адрес проживания злоумышленника. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области выехали в Санкт-Петербург, где и задержали его. В квартире были обнаружены телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовались подозреваемым.
Мужчина дал признательные показания. Тем не менее, расследование уголовного дела представляло определенную сложность, прежде всего в установлении всех эпизодов преступной деятельности. В результате проделанной работы были установлены 34 жителя Кировской области, пострадавшие от его действий.
Действия обвиняемого квалифицированы следователем СУ УМВД России по Кировской области по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). По данным следствия общая сумма причиненного ущерба жителям Кировской области составила 665 тысяч рублей. Свою вину в совершении указанных обвиняемый признал полностью, добровольно возместив часть причиненного ущерба на сумму около 195 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Фото — eshche.ru
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