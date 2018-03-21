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В Чебоксарах преподаватель вуза попался на взятках от 46 студентов
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В Чебоксарах преподаватель вуза попался на взятках от 46 студентов 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: pg21.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Старший преподаватель одного из чебоксарских вузов, обвиняемый в получении взяток от студентов, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
По данным следствия, в январе 2018 года в городе Чебоксары обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 92 тысячи рублей от 46-ти студентов двух групп по 2 тысячи рублей от каждого за проставление им зачета по преподаваемой им учебной дисциплине.
Деньги, полученные обвиняемым в качестве взяток, были изъяты в полном объеме. Мужчина не отрицал своей причастности к получению незаконного денежного вознаграждения.
Как следует из сообщения СУ СК, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего преподавателя вуза, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.
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