В Чебоксарах преподаватель вуза попался на взятках от 46 студентов

По данным следствия, в январе 2018 года в городе Чебоксары обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 92 тысячи рублей от 46-ти студентов двух групп по 2 тысячи рублей от каждого за проставление им зачета по преподаваемой им учебной дисциплине.

Деньги, полученные обвиняемым в качестве взяток, были изъяты в полном объеме. Мужчина не отрицал своей причастности к получению незаконного денежного вознаграждения.

Как следует из сообщения СУ СК, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего преподавателя вуза, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.