Ещё
Полицейский в Москве ранил подозреваемого в краже, пытавшегося отнять у него оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Полицейский в Москве ранил подозреваемого в краже, пытавшегося отнять у него оружие 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В столице полицейский при задержании ранил подозреваемого, пытавшегося завладеть его табельным оружием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел утром 21 марта на Косинском шоссе. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции преследовали троих подозреваемых в совершении кражи из автомобиля. Злоумышленники оказали стражам порядка активное сопротивление, а один попытался завладеть оружием полицейского.
«Сотрудник полиции в соответствии законодательством применил табельное огнестрельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение, ему оказана медицинская помощь», — сказали в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка, соучастников преступления доставили в полицию. Похищенное изъяли, в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
«Почта России» пресекла деятельность совершавшей кражи посылок из сортировочного центра преступной группы Мосгорсуд оставил в СИЗО до 30 марта отца полковника Д.Захарченко Мужчина в центре Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю украинку под угрозой депортировать ее на родину
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины132
Путин занялся «списком Собчак»36
Пенсии россиян будут считать по-новому110
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ37
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России48
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение