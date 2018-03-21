Полицейский в Москве ранил подозреваемого в краже, пытавшегося отнять у него оружие 

В столице полицейский при задержании ранил подозреваемого, пытавшегося завладеть его табельным оружием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел утром 21 марта на Косинском шоссе. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции преследовали троих подозреваемых в совершении кражи из автомобиля. Злоумышленники оказали стражам порядка активное сопротивление, а один попытался завладеть оружием полицейского.
«Сотрудник полиции в соответствии законодательством применил табельное огнестрельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение, ему оказана медицинская помощь», — сказали в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка, соучастников преступления доставили в полицию. Похищенное изъяли, в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.