Полицейский в Москве ранил подозреваемого в краже, пытавшегося отнять у него оружие

Инцидент произошел утром 21 марта на Косинском шоссе. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции преследовали троих подозреваемых в совершении кражи из автомобиля. Злоумышленники оказали стражам порядка активное сопротивление, а один попытался завладеть оружием полицейского.

«Сотрудник полиции в соответствии законодательством применил табельное огнестрельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение, ему оказана медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка, соучастников преступления доставили в полицию. Похищенное изъяли, в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.