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Сотрудники УНК МВД по Республике Коми задержали сыктывкарца, осуществившего закладку крупной партии амфетамина
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Сотрудники УНК МВД по Республике Коми задержали сыктывкарца, осуществившего закладку крупной партии амфетамина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего жителя Сыктывкара, который подозревается в осуществлении закладки крупной партии амфетамина.
Сверток с психотропным веществом массой 582,160 грамма злоумышленник спрятал в снегу в лесном массиве в районе трассы Чебоксары — Сыктывкар с целью последующего распространения жителям республики. Однако план закладчика был сорван наркополицейскими.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, арестован и содержится в СИЗО.
Расследование уголовного дела продолжается.
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