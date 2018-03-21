Сотрудники УНК МВД по Республике Коми задержали сыктывкарца, осуществившего закладку крупной партии амфетамина

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Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей

В Ишиме Тюменской области полицейские задержали мужчину с наркотическим веществом в крупном размере

В Кирове директор одного из турагентств обвиняется в хищении более миллиона рублей