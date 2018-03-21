Злоумышленники вырывали зеркала у машин в Москве

Изощренный способ заработать придумали молодые люди в столичном районе Выхино. Поздно ночью они вырывали зеркала у машин.

Камера видеонаблюдения зафиксировала все эпизоды преступлений — от моментов самих краж до вечерних прогулок парней с мешками награбленного. Уже на следующее утро заявления в полицию о краже написали сразу несколько пострадавших водителей. Стоимость только одного бокового зеркала составляет в среднем несколько десятков тысяч рублей. Одного из подозреваемых удалось задержать вместе с добычей спустя несколько дней.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Полицейские разыскивают остальных соучастников кражи и выясняют, причастны ли подозреваемые к другим аналогичным преступлениям.