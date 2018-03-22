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В Томской области возбудили дело после ДТП, где пострадали девять детей
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В Томской области возбудили дело после ДТП, где пострадали девять детей 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Томской области, в котором пострадали девять детей, сообщает Следственный комитет РФ в четверг.
Как сообщалось, авария c участием автобуса и грузовика произошла около 16.00 (12.00 мск) в среду на 157-м километре автомобильной дороги Томск — Колпашево на территории Кривошеинского района Томской области в районе села Елизарьево. Погибли два человека — водители. Пострадали 13 человек, среди которых девять детей. Все они доставлены в больницу, пациентов в тяжелом состоянии не было.
В администрации Томской области уточнили, что накануне вечером врачи Кривошеинской районной больницы осмотрели 23 пассажиров рейсового автобуса, столкнувшегося с грузовиком. По данным начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова, все они прошли медобследование.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Также инициирована передача уголовного дела о нарушении правил дорожного движения из органов МВД следователям Следственного комитета", — говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, пассажиров автобуса. Изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебные медицинские экспертизы.
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