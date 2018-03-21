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В Грачевском районе рецидивист убил мужчину
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В Грачевском районе рецидивист убил мужчину 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В селе Ягодное Грачевского района вечером 20 марта обнаружено тело 41-летнего местного жителя. На теле мужчины были следы колото-резаного ранения. Как сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По подозрению в преступлении задержан 29-летний рецидивист из Орска. По версии следствия, подозреваемый и обвиняемый вместе употребляли спиртное, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры орчанин нанес оппоненту один удар кухонным ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Фигурант задержан, он уже дал признательные показания. Продолжается расследование.
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