В Грачевском районе рецидивист убил мужчину

В селе Ягодное Грачевского района вечером 20 марта обнаружено тело 41-летнего местного жителя. На теле мужчины были следы колото-резаного ранения. Как сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в преступлении задержан 29-летний рецидивист из Орска . По версии следствия, подозреваемый и обвиняемый вместе употребляли спиртное, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры орчанин нанес оппоненту один удар кухонным ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Фигурант задержан, он уже дал признательные показания. Продолжается расследование.